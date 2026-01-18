Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался об отставке экс-наставника команды Сергея Кривокрасова.

Павел Десятков globallookpress.com

«Честно говоря, с кем угодно можно расстаться за такую работу, которая была проведена. Нельзя кого‑то конкретно в данной ситуации обвинять. Тяжелое положение из которого мы все пытаемся выбраться. Мне очень жалко коллегу, своего товарища и друга. Но наша работа не всегда заканчивается так, как хотелось бы. Тем не менее мы остались с Серегой (Кривокрасовым) в хороших отношениях. Надеюсь, продолжим дружить и общаться.

Есть моменты, которые нужно пытаться исправлять. Но вина делима на всех. У нас есть игроки, которые три года играют в команде, выходят в большинстве и за это время только пять шайб забили, это говорит не только об уровне работы Кривокрасова, это говорит об уровне мастерства, которого нам не хватает и которое нужно повышать», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

Напомним, что «Лада» в настоящий момент занимает последнее место в Западной конференции.