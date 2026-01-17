Магнитогорский «Металлург» в гостях переиграл «Адмирал» из Владивостока в игре регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:4.
В составе победителей шайбы на свой счет записали Руслан Исхаков, Сергей Толчинский (дубль), Дерек Барак (дубль), Никита Коротков, Люк Джонсон, Валерий Орехов.
За «Адмирала» отличились Степан Старков, Павел Шэн, Вячеслав Основин, Никита Сошников.
Команда Андрея Разина продолжает уверенно возглавлять таблицу Восточной конференции с 74 очками, одержав 7-ю победу кряду. «Адмирал» идет последним с 34-ю. Команда продлила серию поражений до пяти матчей