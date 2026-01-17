Команда Андрея Разина продолжает уверенно возглавлять таблицу Восточной конференции с 74 очками, одержав 7-ю победу кряду. «Адмирал» идет последним с 34-ю. Команда продлила серию поражений до пяти матчей

В составе победителей шайбы на свой счет записали Руслан Исхаков, Сергей Толчинский (дубль), Дерек Барак (дубль), Никита Коротков, Люк Джонсон, Валерий Орехов.

Магнитогорский «Металлург» в гостях переиграл «Адмирал» из Владивостока в игре регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:4.

