Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (1:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков
Алексей Исаков globallookpress.com

«Поздравляю команду с победой.  Не совсем классический сценарий, обычно радуем болельщиков большим количеством шайб.  Но в этой игре все было скромно и с большим напряжением.

Пугачев вновь забросил?  Каждый случай индивидуален и уникален.  Постараемся правильно использовать его качества.  Конкуренция серьезная.  Сделаем так, чтобы голова была на месте.

Есть ли задача получить домашний лед в плей‑офф?  Наша главная задача — финишировать в "регулярке" с хорошей игрой.  Место, конечно, имеет большое значение, но важно, в каком тонусе мы подойдем к плей‑офф.  Наверное, сейчас больше думаем не о месте, а о нашей игре», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 58 очками занимает четвертое место в Западной конференции.