Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (1:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков globallookpress.com

«Поздравляю команду с победой. Не совсем классический сценарий, обычно радуем болельщиков большим количеством шайб. Но в этой игре все было скромно и с большим напряжением.

Пугачев вновь забросил? Каждый случай индивидуален и уникален. Постараемся правильно использовать его качества. Конкуренция серьезная. Сделаем так, чтобы голова была на месте.

Есть ли задача получить домашний лед в плей‑офф? Наша главная задача — финишировать в "регулярке" с хорошей игрой. Место, конечно, имеет большое значение, но важно, в каком тонусе мы подойдем к плей‑офф. Наверное, сейчас больше думаем не о месте, а о нашей игре», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 58 очками занимает четвертое место в Западной конференции.