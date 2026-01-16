Защитник «Локомотива» Мартин Гернат поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады, куда хоккеист вызван в состав сборной Словакии.

Мартин Гернат globallookpress.com

«Цели на Олимпиаде? Я слишком сильно не фокусируюсь на Олимпиаде, пока в расположении клуба. Больше фокусируюсь на следующей игре.

Что касается Олимпиады, то это будет короткий турнир, несколько игр, где каждый будет в плей‑офф. Мы должны быть готовы, ведь у нас хороший и опытный состав в сборной, поэтому нам надо подготовиться как можно лучше, чтобы показать хороший результат», — цитирует Герната «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры‑2026 пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Словакия сыграет в одной группе хоккейного турнира вместе с Финляндией, Италией и Швецией.

Восточноевропейская сборная завоевала бронзовые медали на прошедших Играх четырьмя годами ранее.