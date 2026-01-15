«Салават Юлаев» одержал победу над «Ладой» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Владислав Ефремов — нападающий «Салавата Юлаева» globallookpress.com

В составе уфимцев дублем отметился Джек Родевальд, отличившись на 3-й и 49-й минутах. Еще 2 шайбы забросил Владислав Ефремов на 7-й и 27-й минутах.

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский отметился голом на 15-й минуте.

У «Лады» дубль оформил Райли Савчук, забросив шайбы на 22-й и 56-й минутах.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 6-е место в таблице Востока с 48-ю очками в активе. «Лада» — на последней 11-й строчке с 30-ю баллами.