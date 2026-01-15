Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова в нынешнем сезоне НХЛ.

Матвей Мичков — нападающий «Филадельфии» nhl.com/flyers/

«Мичков угодил в серьезный игровой кризис в НХЛ? В жизни и хоккее всякое бывает, то Овечкин, то Малкин не забивают. Мичков — талант. Мы же не знаем, что у него там происходит, какой‑то спад. Но он вернется и всех победит.

Когда у (теннисиста) Медведева был спад, я тоже говорил, что в спорте так бывает. Он сейчас сделает перезагрузку, вернется. Будет продолжать выступать на высоком уровне. У Мичкова такая же ситуация, если у него со здоровьем все в порядке, он хоккеист одаренный, будет забивать дальше», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Мичков провел за «Филадельфию» 44 матча, забросил 9 шайб и сделал 14 голевых передач.