Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (3:5).

Ансель Галимов — нападающий московского «Динамо» t.me/dynamo_ru

«Сейчас у "Динамо" не самая удачная череда матчей, насколько это давит психологически? В голове ничего не сидит. Просто нужно выиграть, тогда поражения забудутся. Не хватило везения. У нас сейчас выходной, и в субботу будет новая игра.

В прошлый раз для преодоления черной полосы команде помогла встряска? Тренера менять? Я не понимаю вопроса, почему вы говорите черная полоса? Да, мы проиграли, но ничего не случилось. Это показывает на ошибки, которые мы должны исправить. Хорошо, что они сейчас проявляются, (а не в плей‑офф)», — передает слова Галимова «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 55-ю очками в активе.