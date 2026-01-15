Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (3:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Причин несколько. Реализация не очень хорошая, нам не хватает мастерства в завершении. Мастерство — это забить гол. Я забиваю — это мастерство, не забиваю — значит, мне чего‑то не хватает. У нас есть куча моментов, но мы никак не можем забить первыми. Кроме того, неправильно сыграли после третьей нашей шайбы, когда сравняли счет в третьем периоде. Мы отступили назад, отошли, дали "Ак Барсу" глоток свежего воздуха, совершали ошибки в своей зоне, и это свою роль сыграло в итоговом результате.

Почему не стали брать видеоповтор после четвертой шайбы? Нам с лавки не очень видно было, а команды от наших видеооператоров мы не услышали. Не было понятно на 100%, был контакт или нет. А время на спасение еще было, решили не рисковать и попробовать отыграться», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 39 очками занимает девятое место в Восточной конференции.