Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин оценил работу Жерара Галлана на посту главного тренера «Шанхайских Драконов».

Жерар Галлан globallookpress.com

«Ничего не ожидал от Галлана. Именно по игре всё стало на свои места: "Шанхай" начал без предсезонки, по ходу игроков убирали, покупали и так далее. В итоге всё случилось так, как случилось. Для меня результат в итоге вышел неожиданным, ожидаемо плюс-минус место в таблице было, потому что не может команда без предсезонки за несколько дней начать играть и показывать уровень, чудес не бывает.

Деньги не решают? Почему, решают! Зависит ещё и от других факторов: менеджмент, подбор игроков, сами игроки, сплочённость — много факторов. А не просто чтобы купили — и вот вам игроки! Так это не работает», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

Напомним, что Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов» из-за проблем с сердцем.

Команда занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 43 очками в активе после 43-х сыгранных матчей.