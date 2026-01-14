Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин оценил работу Жерара Галлана на посту главного тренера «Шанхайских Драконов».
«Ничего не ожидал от Галлана. Именно по игре всё стало на свои места: "Шанхай" начал без предсезонки, по ходу игроков убирали, покупали и так далее. В итоге всё случилось так, как случилось. Для меня результат в итоге вышел неожиданным, ожидаемо плюс-минус место в таблице было, потому что не может команда без предсезонки за несколько дней начать играть и показывать уровень, чудес не бывает.
Деньги не решают? Почему, решают! Зависит ещё и от других факторов: менеджмент, подбор игроков, сами игроки, сплочённость — много факторов. А не просто чтобы купили — и вот вам игроки! Так это не работает», — цитирует Рыбина «Советский спорт».
Напомним, что Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов» из-за проблем с сердцем.
Команда занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 43 очками в активе после 43-х сыгранных матчей.