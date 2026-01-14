Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о крупном поражении своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (0:9).

Дмитрий Михайлов — главный тренер «Сочи» t.me/sochihc

«Нахватали много удалений с "Металлургом", потому что уступали в скорости и проигрывали позицию?  Да, у нас это болячка такая.  Отговариваться, что ребята хотят?  Я уже как‑то сказал: "Это навык".  Умеешь отбирать шайбу, идти в единоборство, или не умеешь.  И в этом ребятам надо серьезно разобраться.  Очень серьезно.

"Металлург" — одна из лучших команд лиги в большинстве.  А мы период играем в меньшинстве.  Период!  Отсюда понятно, что в концовке уже нет концентрации.  Кто‑то переигрывает смены, кто‑то недоигрывает, замерзая.  Это выполнение (установки), о чем я и сказал.  Это нужно от каждого — тогда будет результат.

Насколько пропущенный гол в большинстве всё окончательно сломал?  Безнадежности не может быть до той поры, пока не прозвучит финальная сирена.  А почему так всё получилось?  Мы решили сыграть так, как захотели.  Вот и всё.  Да, это накапливается, соперник поймал игру — и в концовке было то, что вы видели.  Это урок.  Бывает так, это надо проходить, перебарывать, делать выводы.  Что без сердца тяжело что‑то выиграть», — сказал Михайлов «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 32 очками в активе.  В следующем поединке южане сыграют против СКА 16-го января.