Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (3:5).

Фрагмент матча dynamo.ru

«В прошлом матче мы вели в счете, но в конце упустили победу. Сегодня догоняли весь матч. Дали забить достаточно легкие голы, весь матч догоняли, а когда сравнивали, соперник опять выходил вперед. Потратили много сил и эмоций, но, к сожалению, не хватило удачи. Не смогли переломить игру и при равном счете добавить, чтобы выйти вперед.

Никита Гусев появился в третьем звене? Они неудачно сыграли прошлый матч, и мы решили поставить Никиту к Артемьеву и Мамину. Ребята скоростные, ему будет полегче с ними играть.

Голы были из‑за индивидуальных ошибок, это психология или нервозность? И то, и другое, — передает слова Козлова "Матч ТВ".

Московское "Динамо" занимает 5-е место в таблице Запада с 55-ю очками в активе. В следующем матче "бело-голубые" сыграют против минского "Динамо" 17-го января.