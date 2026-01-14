Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (3:5).

Фрагмент матча
Фрагмент матча dynamo.ru

«В прошлом матче мы вели в счете, но в конце упустили победу.  Сегодня догоняли весь матч.  Дали забить достаточно легкие голы, весь матч догоняли, а когда сравнивали, соперник опять выходил вперед.  Потратили много сил и эмоций, но, к сожалению, не хватило удачи.  Не смогли переломить игру и при равном счете добавить, чтобы выйти вперед.

Никита Гусев появился в третьем звене?  Они неудачно сыграли прошлый матч, и мы решили поставить Никиту к Артемьеву и Мамину.  Ребята скоростные, ему будет полегче с ними играть.

Голы были из‑за индивидуальных ошибок, это психология или нервозность?  И то, и другое, — передает слова Козлова "Матч ТВ".

Московское "Динамо" занимает 5-е место в таблице Запада с 55-ю очками в активе.  В следующем матче "бело-голубые" сыграют против минского "Динамо" 17-го января.