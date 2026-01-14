Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков подвел итог матча против «Локомотива»(3:0).

Алексей Исаков globallookpress.com

«Хочу поздравить команду с очень хорошей победой. Матч прошел волнообразно. Первый период с нашей стороны был очень качественным. Это следствие настроя команды. Понимали, что во втором "Локомотив" будет добавлять, будет пользоваться сильными качествами, мы смогли выстоять в тяжелые моменты, нас выручил вратарь, в третьем сыграли по заданию и доиграли до победы», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 56-ю очками в активе. «Локомотив» — на 2-й строчке с 61-м баллом.