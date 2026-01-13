Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (3:4).

Дамир Шарипзянов globallookpress.com

«Да чего игру оценивать, проиграли, плохая игра. Много результативных ошибок с нашей стороны, много бросков у нас, но по качеству бросков, по игре перед воротами — точно не лучшая наша игра. Вдохновляет ли концовка? Да, пацаны не сдавались, все играли до конца. Здорово, что отличились в формате "6 на 5", забили те, кто не каждую игру выходит в такой расстановке, для команды это большой плюс.

Не сказал бы, что "Салават" — неудобный соперник для нас. Матчи, которые мы проигрываем, начинаются с нас. Да, Уфа здорово сыграла, но если бы мы показали нашу лучшую игру, то выиграли бы», — цитирует Шарипзянова «Чемпионат».

«Салават Юлаев» с 46 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Авангард» (59) — на третьей строчке.