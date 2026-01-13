Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:4).

Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
Ги Буше — главный тренер «Авангарда» globallookpress.com

«У нас сегодня было 46 бросков в створ ворот, у противника — 20.  При этом нам не хватало остроты в завершении.  Лучшими игроками матча стали их вратарь Вязовой и Ремпал.  То есть их топовые игроки сегодня показали себя лучше, чем наши.  И две шайбы в наши ворота залетели, когда этого не должно было произойти.  Мы не должны были этого допускать.

Может, надо было бросать более креативно и изобретательно?  Нет, здесь вопрос абсолютно не в креативе.  Ведь креатив нужен, когда ты должен создавать моменты.  Как раз с моментами и с их количеством у нас абсолютно не было проблем.  Мы создали более 20 убойных голевых моментов.  Но именно в завершении не хватало остроты.  Даже если взять первый период, то мы имели шикарнейшие возможности.  И что мы делали?  Просто бросали в щитки.

Какие пропущенные голы были наиболее обидными?  Это первый гол.  Там не было абсолютно никакого креатива в исполнении противника.  Они бросили по пустому льду, и шайба залетела.  Этого не должно было быть.  И четвертая шайба, когда шел бросок из‑за ворот.  Этого гола тоже не должно было быть.

Плюс у них был еще трудовой "мусорный" гол — подправление, и шайба в наших воротах.  Это как раз показывает, что ты хочешь побеждать, и ты работаешь на это.  А мы старались сыграть покрасивее, делали лишние пасы.  А нужно было просто поднять шайбу и бросить над щитками или заслонить обзор вратарю.  Нам не хватало трафика под воротами.  Когда голкипер соперника в огне, то красивыми розыгрышами ты его не возьмешь.  Нужно искать удачу через "мусорные" голы», — приводит «Матч ТВ» слова Буше.

После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 59-ю очками в активе.  В следующем поединке омичи сыграют против ЦСКА 15-го января.