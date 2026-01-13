Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:4).

Ги Буше — главный тренер «Авангарда» globallookpress.com

«У нас сегодня было 46 бросков в створ ворот, у противника — 20. При этом нам не хватало остроты в завершении. Лучшими игроками матча стали их вратарь Вязовой и Ремпал. То есть их топовые игроки сегодня показали себя лучше, чем наши. И две шайбы в наши ворота залетели, когда этого не должно было произойти. Мы не должны были этого допускать.

Может, надо было бросать более креативно и изобретательно? Нет, здесь вопрос абсолютно не в креативе. Ведь креатив нужен, когда ты должен создавать моменты. Как раз с моментами и с их количеством у нас абсолютно не было проблем. Мы создали более 20 убойных голевых моментов. Но именно в завершении не хватало остроты. Даже если взять первый период, то мы имели шикарнейшие возможности. И что мы делали? Просто бросали в щитки.

Какие пропущенные голы были наиболее обидными? Это первый гол. Там не было абсолютно никакого креатива в исполнении противника. Они бросили по пустому льду, и шайба залетела. Этого не должно было быть. И четвертая шайба, когда шел бросок из‑за ворот. Этого гола тоже не должно было быть.

Плюс у них был еще трудовой "мусорный" гол — подправление, и шайба в наших воротах. Это как раз показывает, что ты хочешь побеждать, и ты работаешь на это. А мы старались сыграть покрасивее, делали лишние пасы. А нужно было просто поднять шайбу и бросить над щитками или заслонить обзор вратарю. Нам не хватало трафика под воротами. Когда голкипер соперника в огне, то красивыми розыгрышами ты его не возьмешь. Нужно искать удачу через "мусорные" голы», — приводит «Матч ТВ» слова Буше.

После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 59-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против ЦСКА 15-го января.