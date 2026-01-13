Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (0:2).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Мы понимали, что будет сложный матч.  Учитывали, что были четыре продолжительные паузы за полтора месяца при подготовке.  И где‑то в завершающей стадии это сказывалось.  Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

Биро не бьют в раздевалке?  Да?  Я не слышал.  Момент с первой пропущенной шайбой — нужно не персональную ответственность разбирать.  Играет команда.  Нужно учитывать коллективные действия.

Может, стоит Биро поддержать?  У нас так складывается процесс, что мы разбираем моменты, указываем на ошибки.  Смотрим, какие хорошие моменты мы создаем.  Этот эпизод будем тоже разбирать и отрабатывать через тренировки», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Востока с 60-ю очками в активе.  В следующем поединке команда сыграет против «Амура» 15-го января.