Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (0:2).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Мы понимали, что будет сложный матч. Учитывали, что были четыре продолжительные паузы за полтора месяца при подготовке. И где‑то в завершающей стадии это сказывалось. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

Биро не бьют в раздевалке? Да? Я не слышал. Момент с первой пропущенной шайбой — нужно не персональную ответственность разбирать. Играет команда. Нужно учитывать коллективные действия.

Может, стоит Биро поддержать? У нас так складывается процесс, что мы разбираем моменты, указываем на ошибки. Смотрим, какие хорошие моменты мы создаем. Этот эпизод будем тоже разбирать и отрабатывать через тренировки», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Востока с 60-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Амура» 15-го января.