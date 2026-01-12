СКА одержал победу над «Ладой» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Марат Хайруллин — нападающий СКА globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У СКА отличились Марат Хайруллин на 9-й минуте, Матвей Поляков на 13-й и Никита Недопёкин на 49-й минуте.

В составе «Лады» шайбы забросил Томаш Юрчо на 23-й минуте, Никита Сетдиков на 25-й и Райли Савчук на 51-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался СКА. Победный бросок на счету Брендана Лайпсика.

После этого матча СКА занимает 7-е место в таблице Запада с 51-м очком в активе. «Лада» — на 11-й позиции (30).