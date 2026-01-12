ЦСКА продлил контракт с 22-летним вратарем Дмитрием Гамзиным до конца сезона 2027/2028. Предыдущее соглашение между игроком и клубом было рассчитано до конца сезона 2026/2027. Об этом информирует пресс-служба армейцев.

Дмитрий Гамзин globallookpress.com

Гамзин выступает за ЦСКА с сезона 2022/2023. За это время он провел 65 матчей в КХЛ, одержал 30 побед, отразил 93,3% бросков и показал коэффициент надежности 1,94. В его активе шесть «сухих» матчей.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 54 очка после 46 игр. Следующий матч армейцев состоится 15 января в Омске против «Авангарда».