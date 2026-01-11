Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Сибирью» (4:1).

Евгений Корешков
Евгений Корешков globallookpress.com

«Завершилась новогодняя серия.  Парни очень старались, выкладывались в каждом матче.  Наши вратари всегда держали нас в игре.  Каждый матч мы играли от ножа.  Действовали на команду.  Что‑то получалось, что‑то нет.  Но это временно, дальше будет лучше.  Так что только вперед.

Прибавили в обороне?  Прежде всего, это сами игроки и их подготовка к матчу.  Мы что‑то изменили.  При этом не скажу, что перемены были кардинальными.  Так, по мелочам стараемся маленько менять само отношение.  Самое главное — мы просим игроков правильно играть без шайбы.  Выстраиваться, действовать тактически грамотно.  Что и показали особенно последние два матча — с "Автомобилистом" и сегодня.  Мы очень здорово провели третьи периоды, что идет нам в плюс.  Будем и дальше всё в копилку собирать», — цитирует Корешкова «Матч ТВ».

На данный момент «Сибирь» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков после 45 матчей.  «Трактор» расположился на пятой строчке, заработав 48 очков после того же количества игр.