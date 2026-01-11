Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Сибирью» (4:1).

Евгений Корешков globallookpress.com

«Завершилась новогодняя серия. Парни очень старались, выкладывались в каждом матче. Наши вратари всегда держали нас в игре. Каждый матч мы играли от ножа. Действовали на команду. Что‑то получалось, что‑то нет. Но это временно, дальше будет лучше. Так что только вперед.

Прибавили в обороне? Прежде всего, это сами игроки и их подготовка к матчу. Мы что‑то изменили. При этом не скажу, что перемены были кардинальными. Так, по мелочам стараемся маленько менять само отношение. Самое главное — мы просим игроков правильно играть без шайбы. Выстраиваться, действовать тактически грамотно. Что и показали особенно последние два матча — с "Автомобилистом" и сегодня. Мы очень здорово провели третьи периоды, что идет нам в плюс. Будем и дальше всё в копилку собирать», — цитирует Корешкова «Матч ТВ».

На данный момент «Сибирь» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков после 45 матчей. «Трактор» расположился на пятой строчке, заработав 48 очков после того же количества игр.