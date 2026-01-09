Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча против «Шанхайских Драконов»(3:2).

Игорь Никитин
Игорь Никитин globallookpress.com

«Нужно отдать должное сопернику.  Они задали планку.  Хочу поблагодарить парней, что они смогли переломить встречу.  Готовимся дальше.

Соглашусь, что в первом периоде была потеря концентрации, но мы такие же люди, как и все остальные.

Они играли организованно.  Нам моменты приходилось зарабатывать.  Я потому и сказать, что нужно отдать должное сопернику.  Выигрывать такие матчи — это тоже мастерство.  Парни видят картинку не по рассказу, а сами в этом участвуют», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

Победа позволила ЦСКА набрать 52 очка.  Москвичи занимают пятое место в Западной конференции.  «Шанхайские Драконы» с 43 баллами — девятые.