Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча против «Шанхайских Драконов»(3:2).

Игорь Никитин globallookpress.com

«Нужно отдать должное сопернику. Они задали планку. Хочу поблагодарить парней, что они смогли переломить встречу. Готовимся дальше.

Соглашусь, что в первом периоде была потеря концентрации, но мы такие же люди, как и все остальные.

Они играли организованно. Нам моменты приходилось зарабатывать. Я потому и сказать, что нужно отдать должное сопернику. Выигрывать такие матчи — это тоже мастерство. Парни видят картинку не по рассказу, а сами в этом участвуют», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

Победа позволила ЦСКА набрать 52 очка. Москвичи занимают пятое место в Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 баллами — девятые.