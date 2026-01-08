В четверг, 8 января, казанский «Ак Барс» примет астанинский «Барыс» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:40 Главными судьями матча будут Николай Акузовский из Тольятти и Николай Красотин из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ак Барса» Телеграм ХК «Ак Барс»

«Ак Барс»: Арефьев, Билялов; Фальковский, Бардин, Терехов, Марченко, Миллер, Лучевников, Карпухин; Биро, Денисенко, Бровкин, Барабанов, Потапов, Яшкин, Сафонов, Хмелевски, Алистров, Дыняк, Кателевский, Семёнов, Галимов.

Стартовый состав «Барыса» Телеграм ХК «Барыс»

«Барыс»: Бояркин, Шил; Масси, Маккошен, Оразов, Бреус, Уолш, Данияр, Бекетаев; Томпсон, Уиллман, Морелли, Логвин, Кайыржан, Омирбеков, Муратов, Панюков, Ляпунов, Шайхмедденов, Веккионе, Асетов.

«Ак Барс»

После 43 матчей «Ак Барс» опустился на 3-ю строчку Восточной конференции с 58 очками на счету, на 1 турнирный пункт казанцы отстают от 2-го «Авангарда». В заключительных матчах 2025 года «Ак Барс» установил серию победных результатов на домашнем льду, где были обыграны «Трактор» (3:2) и «Северсталь» (4:3, бул.). В наступившем году цикл игр на «Татнефть-Арене» продолжился с крупной победы над «Автомобилистом» (5:0). В последней встрече команда Анвара Гатиятулина уступила «Авангарду» (1:2).

«Ак Барс» в сущности проводит сильный регулярный сезон, за рамки которого можно вынести лишь провальные стартовые недели. Между тем по последнему игровому отрезку казанцы также производят хорошее впечатление. Коллектив Анвара Гатиятулина настроен на атакующий хоккей, а глубокие сочетания топовых исполнителей позволяют рассчитывать не только на хорошую результативность, но и на высокую надежность в зоне защиты.

«Барыс»

В 43 играх казахстанцы заработали 36 очков, с которыми рухнули на 10-ю строчку Восточной конференции. На 3 турнирных балла «Барыс» отстает от зоны плей-офф. На финишной прямой ушедшего года «Барыс» провалил серию игр в Астане, а финальной точкой в рамках отрицательного отрезка стало поражение от «Амура» (1:4). После потери очков в игре против прямого конкурента команда Михаила Кравца забрала уверенный результат на льду «Авангарда» (4:2). Днем ранее на площадке «Торпедо» казахстанцы потерпели очередную неудачу (2:3).

Уже в который раз «Барыс» испытывает проблемы игрового содержания, в результате чего команда выпала за пределы зоны плей-офф на фоне нарастающей конкуренции. В ушедшем году подопечные Михаила Кравца остались без турнирных приобретений в четырех матчах кряду. На этом же отрезке результативность казахстанцев ограничилась 3 голами в сумме.

Личные встречи

Соперники успели провести 3 встречи в рамках регулярного сезона КХЛ 2025/2026. Все 3 игры закончились победами «Ак Барса» (1:2, 4:3 и 2:3 Б).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 58 матчей. В 39 играх победил «Ак Барс» в основное время, в 7 «Барыс». В овертаймах победа чаще оказывалась за казанцами: 3 победы «Ак Барса» и 1 у «Барыса». В серии буллитов у «Ак Барса» 6 побед, у «Барыса» 2.

