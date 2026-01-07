Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о матче против «Динамо» (0:3).

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Соперник начал первый период очень активно. Мы были к этому готовы, но гол все‑таки пропустили. Не реализовали свои моменты, в том числе выходы к воротам. Мы прибавили в движении после перерыва, можно было решать свои вопросы. Но сегодня не удалось перекрыть большинство соперника. У нас третья игра, силенок не хватает, кто‑то болеет — из‑за этого были перестановки. Парни бились, опять ловили на себя, вытаскивали, но результат такой. "Динамо" сделало работу над ошибками», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

9 января «Сочи» примет на своем льду «Ладу», а 12 января «Динамо» сыграет дома против «Торпедо».