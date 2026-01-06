«Салават Юлаев» отправил нападающего Антона Берлева в список отказов, как сообщает пресс-служба КХЛ. В течение следующих 48 часов любой клуб лиги может предложить ему контракт и продолжить карьеру в своей команде.

Антон Берлев globallookpress.com

Напомним, что 32-летний Берлев присоединился к уфимскому клубу на просмотровом соглашении. 13 октября 2025 года «Салават Юлаев» подписал с ним полноценный контракт.

В текущем регулярном сезоне КХЛ Берлев сыграл семь матчей, забросив четыре шайбы и отдав четыре результативные передачи. За свою карьеру в лиге он провел 148 матчей и набрал 59 очков (19 голов и 40 передач).

На данный момент «Салават Юлаев» набрал 40 очков после 42 игр и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.