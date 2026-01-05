Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:0).

Дмитрий Михайлов — главный тренер «Сочи» t.me/sochihc

Напомним, что южане одержали 3-ю победу подряд. До этого «Сочи» обыгрывал «Нефтехимик» (2:1) и СКА (8:4).

«Перед игрой ребятам говорили, что соперник мастеровитый, и не стоит удаляться — полшанса им достаточно. К сожалению, все равно много наудалялись. Но ребята — молодцы, самоотверженно на себя все ловили. Просто красавцы. Вратарь, Пашка, просто здорово отыграл. Где‑то потерпели, где‑то реализовали свои шансы. Парни играли друг за друга и добились результата.

Как удалось поменять ментальность команды? Это работа ежедневная, общение по кругу — повторяем одно и то же. С начала сезона до ребят начали доносить определенные требования. В какой‑то момент они поняли, как это работает. И когда парни начали получать от этого удовольствие, команда сплотилась, и сейчас мало какая шайба долетает до ворот», — передает слова Михайлова «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 32 очками в активе. В следующей встрече южане снова сыграют против московского «Динамо» 7-го января.