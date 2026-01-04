В Нижнем Новгороде прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный клуб «Торпедо» уступил московскому «Спартаку» со счетом 6:7.

Василий Атанасов globallookpress.com

В составе «Торпедо» дубль оформил Василий Атанасов, а также шайбы забросили Антон Сизов, Егор Виноградов, Даниил Журавлев и Максим Летунов.

За «Спартак» дубль оформил Даниил Орлов, а также отличились Дмитрий Соловьев, Никита Коростелев, Люк Локхарт, Нэйтан Тодд и Андрей Миронов.

После этого матча «Спартак» набрал 47 очков и находится на восьмом месте в Западной конференции. «Торпедо» с 50 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице Запада.