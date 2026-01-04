Форвард магнитогорского «Металлурга» Евгений Кузнецов сам попросил разместить его в список отказов.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Мы поговорили с Женькой, периодически с ним общались, это во многом его инициатива, человека не устраивало его положение в команде. Кузнецов хочет больше играть. Мы спокойно пообщались с ним и его агентом, после чего решили, что наши пути расходятся. Всех устроил такой вариант, все стороны остались довольны», — сказал спортдир магнитогорцев Евгений Бирюков.

33-летний Кузнецов заключил контракт с «Металлургом» перед началом этого сезона. Всего он сыграл в этом регулярном чемпионате 15 матчей и набрал 9 (1+8) очков.