«Лада» подписала двусторонний контракт с вратарем Кириллом Устименко, который будет действовать до конца сезона 2025/2026, как сообщает пресс-служба клуба из Тольятти.

Кирилл Устименко globallookpress.com

Устименко завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира в 2017 году. На драфте НХЛ того же года он был выбран под 80-м номером клубом «Филадельфия Флайерз». Весной 2019 года Кирилл подписал с командой трехлетний контракт новичка. Он играл за команды «Лихай Вэлли Фантомс» (АХЛ) и «Рединг Ройалз» (ECHL).

В 2022 году Устименко заключил двусторонний контракт с «Трактором» и впервые выступил в КХЛ. В следующем сезоне он перешел в «Витязь». Начало сезона 2025/2026 Кирилл провел в клубе «Челны», а в середине октября его обменяли в ЦСК ВВС.