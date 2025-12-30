Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (4:3).

Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста» globallookpress.com

«Здорово, что закончили год на позитиве. Пусть этот матч даст нам толчок положительных эмоций на следующий год. Очень тяжелый матч. Соперник боролся за каждую шайбу. Получили холодный душ в начале матча, где пропустили голы. Но здорово, что выправили ситуацию. Вова (Галкин) в конце сделал суперсейв при игре 5 на 6. Парни — молодцы, вытащили всё из себя.

Что стряслось в первом периоде? Отдам должное сопернику. Соперник очень здорово действовал и доставлял очень много проблем на протяжении всей игры. Но мы реализовали свои моменты», — передает слова Заварухина «Матч ТВ».

После этого матча «Автомобилист» располагается на 4-й позиции в таблице Востока с 49-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ак Барса» 4-го января.