Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (4:3).
«Здорово, что закончили год на позитиве. Пусть этот матч даст нам толчок положительных эмоций на следующий год. Очень тяжелый матч. Соперник боролся за каждую шайбу. Получили холодный душ в начале матча, где пропустили голы. Но здорово, что выправили ситуацию. Вова (Галкин) в конце сделал суперсейв при игре 5 на 6. Парни — молодцы, вытащили всё из себя.
Что стряслось в первом периоде? Отдам должное сопернику. Соперник очень здорово действовал и доставлял очень много проблем на протяжении всей игры. Но мы реализовали свои моменты», — передает слова Заварухина «Матч ТВ».
После этого матча «Автомобилист» располагается на 4-й позиции в таблице Востока с 49-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ак Барса» 4-го января.