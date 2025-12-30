Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли прокомментировал поражение своей команды от СКА (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Была очень быстрая игра, мы начали медленнее, чем хотели. По ходу игры старались добавлять, третий период был нашим лучшим. Очень был хороший контроль у нас, но затем не очень грамотно сыграли в зоне защиты, пропустили гол. Тяжелое поражение.

Когда узнали, что Галлан заболел, и что с ним? Я с ним не говорил, но знаю, что он приболел. Мы с ним работаем уже много лет, не могу сказать, что у нас один голос и мы идентичны, но посыл одинаков.

Пропустить решающую шайбу за 19 секунд до конца — это потеря концентрации? Нет, просто провалились в защите, такое случается достаточно большое количество раз за матч. По ходу сезона это становится все реже. Но нет, это была не проблема с концентрацией, а провал защиты», — приводит слова Келли «Чемпионат».

«Драконы» с 39 очками занимают девятое место в Западной конференции.