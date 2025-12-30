Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды над «Барыса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше globallookpress.com

«Начали сегодня достаточно неплохо, первый период был хорошим. Три пропущенные шайбы мы подарили сопернику сами. Сегодня соперник нас переиграл, они боролись и сражались. Во втором периоде мы где‑то доминировали.

Команда была без эмоций сегодня? Это не соответствует действительности, эмоции были. Мы недостаточно грамотно действовали с шайбой. Постоянно теряли её, нужно было постоянно обороняться», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 55 очками занимает 2-е место в Восточной конференции.