Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды над «Барыса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Начали сегодня достаточно неплохо, первый период был хорошим. Три пропущенные шайбы мы подарили сопернику сами. Сегодня соперник нас переиграл, они боролись и сражались. Во втором периоде мы где‑то доминировали.
Команда была без эмоций сегодня? Это не соответствует действительности, эмоции были. Мы недостаточно грамотно действовали с шайбой. Постоянно теряли её, нужно было постоянно обороняться», — приводит слова Буше «Матч ТВ».
«Авангард» с 55 очками занимает 2-е место в Восточной конференции.