«Ак Барс» обыграл на своем льду «Северсталь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
В составе победителей шайбы забросили Александр Хмелевский (12'), Владимир Алистров (40') и Кирилл Семенов (46').
У гостей отличились Александр Скоренов (2') и Адам Лишка (19', 54').
Победитель был выявлен в серии буллитов, где победный бросок забросил Артем Галимов.
Казанцы вернулись на второе место Восточной конференции, набрав 56 очков. «Северсталь» же спустилась на третью строчку Запада с 55 баллами в активе.