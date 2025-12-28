Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2).

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Сегодня получается так, что от спецбригад зависел результат матча, но этого результата нет.

Мы знали, что ЦСКА грамотно играет в обороне, но дело в другом, должна исходить угроза от наших нападающих, а ее не было. Не было той нагрузки на пятаке», — сказал Жамнов «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 8-е место в таблице Запада с 45-ю очками в активе. В следующей встрече «красно-белые» сыграют против «Торпедо» 4-го января 2026-го года.