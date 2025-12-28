Советник президента «Спартака» Валерий Каменский высказался об игре «красно-белых» в регулярном чемпионате нынешнего сезона КХЛ.

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Сейчас строится новая команда, новые звенья. Работа идет. Половина сезона прошла, видна хорошая работа тренерского штаба и руководства. К плей-офф команда будет боеспособной.

Здорово, что нашли нового хорошего вратаря. Подготовка к плей-офф идет полным ходом», — сказал Каменский «СЭ».

«Спартак» располагается на 8-й позиции в таблице Западной конференции с 45-ю очками в активе.