Главный тренер «Лады» Павел Десятков оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4 Б).

Павел Десятков — главный тренер «Лады»
Павел Десятков — главный тренер «Лады» t.me/hc_lada

«У нас были очень плохих две игры.  Хотя в Минске мы хоть как‑то сражались, а с Челябинском была совсем безобразная игра.  На этом фоне ребята выли сегодня, хотели реабилитироваться.  И их можно похвалить.  За одним исключением: критерий всех наших действий — результат.  Мы могли сегодня заработать два очка, вели в счете, но подвели нас удаления и игра в меньшинстве.  К сожалению, у нас этот компонент страдает, как и большинство.  Да, мы забили два, но и пропустили два в меньшинстве.

Удержать определенный уровень — в этом и заключается основная сложность.  В ноябре, например, мы вышли на определенный уровень, а потом определенные обстоятельства нас подкосили.  Сегодня была команда, была борьба и самоотверженность, не было равнодушных.  Исключить равнодушие — главная задача для меня сейчас», — передает слова Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча «Лада» занимает предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 26-ю очками в активе.  В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Автомобилиста» 30-го декабря.