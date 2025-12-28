Главный тренер «Лады» Павел Десятков оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4 Б).

Павел Десятков — главный тренер «Лады» t.me/hc_lada

«У нас были очень плохих две игры. Хотя в Минске мы хоть как‑то сражались, а с Челябинском была совсем безобразная игра. На этом фоне ребята выли сегодня, хотели реабилитироваться. И их можно похвалить. За одним исключением: критерий всех наших действий — результат. Мы могли сегодня заработать два очка, вели в счете, но подвели нас удаления и игра в меньшинстве. К сожалению, у нас этот компонент страдает, как и большинство. Да, мы забили два, но и пропустили два в меньшинстве.

Удержать определенный уровень — в этом и заключается основная сложность. В ноябре, например, мы вышли на определенный уровень, а потом определенные обстоятельства нас подкосили. Сегодня была команда, была борьба и самоотверженность, не было равнодушных. Исключить равнодушие — главная задача для меня сейчас», — передает слова Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча «Лада» занимает предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 26-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Автомобилиста» 30-го декабря.