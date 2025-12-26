Магнитогорский «Металлург» и главный тренер Андрей Разин подписали новый контракт.

Андрей Разин globallookpress.com

Теперь он будет действовать до конца сезона-2027/2028.

52-летний специалист возглавил «Металлург» в 2023 году и первый же сезон выиграл с ним Кубок Гагарина, победив в финале «Локомотив» (4-0).

Сейчас магнитогорцы лидируют на «Востоке» и общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.

В качестве игрока Разин играл за «Металлург» в сезонах-1994/1995 и 1995/1996, с 1997 по 2001 и 2004 по 2005 год. В составе магнитогорской команды он стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы.