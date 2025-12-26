Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы этого соперника дважды обыграли на их льду. И хотелось повторить этот успех дома. В прошлый раз не получилось, хотя мы в равных составах их явно переигрывали. Но они тогда восемь раз играли в большинстве, и мы уступили на своем льду.

И каждый раз происходит одно и то же — "Металлург" гораздо чаше играет в большинстве, чем соперник, с кем бы они ни встречались. К тому же их хоккеисты небольших габаритов. Они маленькие, легко падают, им всё время попадают по лицу, отсюда идут удаления. Поэтому "Металлург" за матч имеет пять, восемь, а то и десять попыток в большинстве. Мы это понимали, предупреждали об этом ребят. У нас получилось грамотно играть в меньшинстве против топовой атакующей команды. Спасибо Дэйву Барру, который работает над этим компонентом. Игумнов был хорош, Маклауд, просто прекрасен Войнов…

В первом периоде мы действовали осторожно, даже чересчур. Но мы набирали ход и в третьем периоде выглядели однозначно лучше.

Какое же решение против "Металлурга", чтобы они не получали так много большинства? Плей‑офф — это уже по‑настоящему мужская игра. Там уже судят иначе. Это тот хоккей, который приятно видеть, который мне нравится. То, что я вижу сейчас, когда ребята падают как в футболе, излишне переигрывают даже — я такое не люблю. Кто будет наш противник в плей‑офф — мы не знаем. Не факт, что это будет "Металлург". Мы этого не знаем, а пока думаем только о следующем матче против "Лады". Каждый соперник в плей‑офф — это вызов, и мы будем думать весной, как с этим справляться», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 53 очками занимает 2-е место в Восточной конференции