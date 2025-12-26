Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше
Ги Буше globallookpress.com

«Мы этого соперника дважды обыграли на их льду.  И хотелось повторить этот успех дома.  В прошлый раз не получилось, хотя мы в равных составах их явно переигрывали.  Но они тогда восемь раз играли в большинстве, и мы уступили на своем льду.

И каждый раз происходит одно и то же — "Металлург" гораздо чаше играет в большинстве, чем соперник, с кем бы они ни встречались.  К тому же их хоккеисты небольших габаритов.  Они маленькие, легко падают, им всё время попадают по лицу, отсюда идут удаления.  Поэтому "Металлург" за матч имеет пять, восемь, а то и десять попыток в большинстве.  Мы это понимали, предупреждали об этом ребят.  У нас получилось грамотно играть в меньшинстве против топовой атакующей команды.  Спасибо Дэйву Барру, который работает над этим компонентом.  Игумнов был хорош, Маклауд, просто прекрасен Войнов…

В первом периоде мы действовали осторожно, даже чересчур.  Но мы набирали ход и в третьем периоде выглядели однозначно лучше.

Какое же решение против "Металлурга", чтобы они не получали так много большинства?  Плей‑офф — это уже по‑настоящему мужская игра.  Там уже судят иначе.  Это тот хоккей, который приятно видеть, который мне нравится.  То, что я вижу сейчас, когда ребята падают как в футболе, излишне переигрывают даже — я такое не люблю.  Кто будет наш противник в плей‑офф — мы не знаем.  Не факт, что это будет "Металлург".  Мы этого не знаем, а пока думаем только о следующем матче против "Лады".  Каждый соперник в плей‑офф — это вызов, и мы будем думать весной, как с этим справляться», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 53 очками занимает 2-е место в Восточной конференции