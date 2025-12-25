Кто победит в матче за место в зоне плей-офф на Востоке?

В четверг, 25 декабря, уфимский «Салават Юлаев» примет хабаровский «Амур» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

50' Гооол! 3:2. Александр Жаровский бросил с центра зоны «Амура», шайба попав в штангу отскочила во вратаря гостей Дорожко и за ленточку ворот.

49' На встречных курсах продолжается игра.

48' Бросок Шварёва в сторону ворот «Салавата», защитник хозяев Василевский клюшку подставил и переправил шайбу мимо.

47' Команды играют в полных составах.

47' Бросок Родуолда с края зоны «Амура», шайба мимо ворот пролетела.

46' Позиционная атака «Салавата».

45' По 2 минуты получили Илья Талалуев у «Амура» и Дин Стюарт у «Салавата» за толчок клюшкой. Формат 4 на 4 на площадке.

45' Мищенко от синей линии бросил по воротам «Салавата», отразил шайбу вратарь Семён Вязовой.

44' Гооол! 2:2. Устроили навал на ворота «Салавата» игроки «Амура» в большинстве, в итоге Кирилл Петьков добил шайбу в момент когда вратарь хозяев Вязовой уже распластался на льду.

43' Отложенный штраф у «Салавата», «Амур» поменял вратаря на дополнительного полевого.

42' Получается у «Салавата» удерживать шайбу, исключая тем самым угрозы своим воротам.

41' Третий период начался!

Статистика после второго периода Телеграм ХК «Амур»

40' Перерыв. В равной игре, удалось «Салавату» сохранить преимущество в 1 шайбу, реализовав большинство в конце периода.

40' Гоол! 2:1. Классный розыгрыш «Салавата» завершил Девин Броссо, оставалось ему поразить пустой угол ворот «Амура» после передачи Хохлачева.

39' В маску вратарю «Амура» шайба угодила после броска Хохлачёва.

39' Удаление у «Амура», на 2 минуты оштрафовал вратарь Максим Дорожко за блокировку.

38' Захватил инициативу «Салават», хабаровчане обороняются.

37' Прорыв Артура Фаизова завершился в ловушке вратаря «Амура» Максима Дорожко.

36' Бросок Петькова с острого угла по воротам по воротам «Салавата», шайба улетела за пределы площадки.

35' В атаке «Амур», тщательно гости готовят угрозу воротам «Салавата».

34' «Салават» в позиционной атаке, встрепенулись хозяева после пропущенной шайбы.

33' Гооол! 1:1. Ярослав Дыбленко подкараулив отскок от борта, вогнал шайбу в неприкрытый угол ворот «Салавата», вратарь хозяев Вязовой ожидал отскока с другой стороны ворот.

32' Продолжаются атаки «Амура», «Салават» действует за счёт контр выпадов.

31' Лихачёв бросал с центра зоны атаки «Амура», справился с угрозой вратарь Вязовой.

30' Сконцентрировавшись на обороне уфимские хоккеисты грамотно противостоят атакам «Амура».

29' Балдаев бросал с близкого расстояния по воротам «Салавата», вратарь хозяев Вязовой выкатившись из ворот шайбу на себя поймал.

28' Позиционная атака «Амура», вынуждены обороняться хозяева.

27' Ли бросил с дальней дистанции по воротам «Салавата», шайба мимо ворот пролетела.

26' Убежали 2 в 1 игроки «Салавата», бросок Кузнецова сумел отразить вратарь «Амура» Дорожко.

26' В высоком темпе развивается игра.

25' Бросок Жаровского от борта в зоне атаки «Салавата», зафиксировал шайбу вратарь гостей Дорожко.

25' Захватил инициативу «Амур», пробросились уфимцы.

24' Затяжную атаку «Амура» пас рукой одного из хоккеистов Хабаровска прервал.

23' Накрыли прессингом игроки «Амура» хоккеистов «Салавата» в чужой зоне, бросок Евсеева в створ ворот хозяев отразил вратарь Вязовой.

22' Цулыгин бросил с края зоны атаки в створ ворот «Амура», вратарь Дорожко не спит.

21' В полном составе «Салават Юлаев».

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода В контакте «Салават Юлаев»

20' Перерыв. Поочерёдно команды владеют инициативой, «Салавату» удалось провести голевую атаку.

20' Родуолд прорвался к воротам «Амура», но угодил в штангу ворот гостей.

19' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Дин Стюарт.

19' В полном составе «Салават Юлаев».

18' Броски Гальченюка из хорошей позиции пришлись мимо створа ворот «Салавата».

18' Удаётся игрокам «Салавата» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

17' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за грубость удален Девин Броссо.

16' Позиционная атака «Салавата», но до угроз воротам «Амура» дело не дошло.

15' Лихачёв освободившись от опеки в зоне «Салавата» нанес бросок, но промахнулся мимо створа.

14' Панин с близкого расстояния угрожал воротам «Амура», справился с угрозой вратарь гостей Максим Дорожко.

13' Бросок Цулыгина с дальней дистанции в сторону ворот «Амура», шайба пролетела мимо ворот.

12' «Салават» в атаке, но получается мешать хозяевам у игроков «Амура».

11' Выровнялась игра, поочерёдно соперники атакуют.

10' Коротких бросил в ближний угол ворот «Салавата», отбил шайбу вратарь хозяев Вязовой.

09' Затяжная позиционная атака «Амура», организованно обороняются хоккеисты «Салавата».

08' Встрепенулись хабаровчане, но пока до угроз воротам «Салавата» дело не доходит.

07' Гооол! 1:0. Александр Жаровский выдал прекрасную передачу на открытый угол ворот «Амура» Егору Сучкову, который не промахнулся.

06' Позиционная атака «Салавата», сводят её в борьбе у бортов хоккеисты «Амура».

05' Дыбленко пробовал с неудобной стороны клюшки нанести бросок по воротам «Салавата», но помешали ему защитники хозяев.

04' Позиционная атака «Амура», внимательно в обороне действуют уфимцы.

03' Лихачёв ворвавшись в зону атаки «Амура» нанёс бросок в створ ворот «Салавата», зафиксировал шайбу вратарь хозяев Семён Вязовой.

02' Активнее начинают игроки «Салавата», хозяева владеют шайбой.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Салавата».

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Уфа-Арене», вмещающей 8522 зрителя.

16:40 Главными судьями матча будут Максим Сидоренко из Минска и Никита Шалагин из Перми.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Салавата» Телеграм ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев»: Вязовой, Коновалов; Комаров, Панин, Стюарт, Кулик, Зоркин, Цулыгин, Василевский, Газимов; Горшков, Родуолд, Хохлачёв, Броссо, Хохряков, Ефремов, Пименов, Кузнецов, Сучков, Ян, Фаизов, Жаровский.

Стартовый состав «Амура» Телеграм ХК «Амур»

«Амур»: Кобозев, Дорожко; Рыков, Балдаев, Евсеев, Мищенко, Воронков, Дыбленко; Лихачёв, Филатьев, Грачёв, Ураков, Шварёв, Слепец, Гальченюк, Свечников, Талалуев, Коротких, Ли, Петьков.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» находится на 9-м месте в таблице Восточной конференции с 33 очками после 38 матчей. На 1 турнирный балл команда из Уфы отстает от 8-го «Барыса». В середине предыдущей игровой недели «Салават Юлаев» забрал 2 балла на льду «Северстали» (2:1). После выезда в Череповец команда Виктора Козлова на домашней площадке проиграла «Ак Барсу» (1:2). За поражением в «Зеленом дерби» последовала безуспешная встреча с «Амуром» (2:4).

В который раз по ходу сезона «Салават Юлаев» проводит неровный отрезок. Причем проигрывает команда Козлова не только принципиальным по природе соперникам, но и прямым турнирным конкурентам. В шести недавних встречах уфимцы забрали только 4 балла, а в трех последних матчах зеленым не удавалось поразить чужие ворота больше двух раз. На домашнем льду «СЮ» не выигрывает на протяжении трех матчей. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Данил Алалыкин.

«Амур»

«Амур» в 38 матчах набрал 36 очков, с которыми закрепился на 7-й позиции Восточной конференции, на 2 турнирных балла отставая от верхней пятерки. В ходе предыдущей игровой недели «Амур» добился домашней победы в дерби с «Адмиралом» (3:1). После битвы за Дальний Восток команда Александра Андриевского провела матч на льду «Сибири», где было допущено поражение (2:4). В последнем матче хабаровчане взяли верх над «Салаватом Юлаевым» (4:2).

При плохой игре на дистанции «Амур» демонстрирует результаты, которых к текущему времени достаточно, чтобы держаться в зоне кубковой восьмерки. Атака хабаровчан входит в тройку беднейших по заброшенным шайбам на Востоке, хотя скромные общие цифры не помешали команде Александра Андриевского добиться трех побед в четырех недавних встречах. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Роман Абросимов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне соперники успели провести 1 матч в рамках регулярного сезона КХЛ. В УФе, 23 декабря победил «Амур» со счётом 2:4.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 55 матчей. В 27 играх победил «Салават» в основное время, в 14 «Амур». В овертаймах победа чаще оказывалась за уфимцами: 4 победы «Салавата» и 2 у «Амура». В серии буллитов у «Салавата» 5 побед, у «Амура» 3.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.89