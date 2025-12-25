Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Напряженный матч, обе команды понимали важность этой игры. Нам нужно было подтянуть психологию после предыдущей игры. По уровню терпения, ответственности этот матч был уровня плей‑офф. И мы, и они понимали, что всё будет зависеть от мелочей. Горжусь ребятами: сыграли четко, терпеливо, прослеживался более зрелый хоккей. Теперь готовимся к "Северстали". Исходя из нашей ситуации, исходя из вирусов всяких, мы были не совсем свежие. Но в ключевые моменты ребята принимали верные решение, и это понравилось.
Как улучшить результативность Сучкову? Открываться на дальнюю штангу, когда шайба у Жаровского. В конце Сучков играл через смену, потому что он становится мудрее, более опытным, он знает, как нужно выигрывать», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».
«Салават Юлаев» с 35 очками поднялся на 8-е место в Восточной конференции.