Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов globallookpress.com

«Напряженный матч, обе команды понимали важность этой игры. Нам нужно было подтянуть психологию после предыдущей игры. По уровню терпения, ответственности этот матч был уровня плей‑офф. И мы, и они понимали, что всё будет зависеть от мелочей. Горжусь ребятами: сыграли четко, терпеливо, прослеживался более зрелый хоккей. Теперь готовимся к "Северстали". Исходя из нашей ситуации, исходя из вирусов всяких, мы были не совсем свежие. Но в ключевые моменты ребята принимали верные решение, и это понравилось.

Как улучшить результативность Сучкову? Открываться на дальнюю штангу, когда шайба у Жаровского. В конце Сучков играл через смену, потому что он становится мудрее, более опытным, он знает, как нужно выигрывать», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 35 очками поднялся на 8-е место в Восточной конференции.