Защитник «Шанхайских Драконов» Адам Кленденинг поделился мнением об игре своей команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Адам Кленденинг — защитник «Шанхайских Драконов» globallookpress.com

Напомним, что 24-го декабря команда обыграла «Спартак» по буллитам со счетом 4:3.

«За счёт чего удалось победить "Спартак"? Мы выложились по полной. Боролись изо всех сил. Может, было не очень красиво, но мы играли в свою игру, не сдавались, хорошо оборонялись и забрасывали шайбы, когда у нас были шансы.

Причины неудач "Шанхая" в предыдущих матчах? Здесь много чего. Возможно, много штрафных минут. Немного не хватало некоторых деталей, плохо играли в обороне. Но сегодня мы сделали всё для того, чтобы одержать победу.

Есть ли изменения в тренировочном процессе на фоне последних результатов? Нет, всё то же самое», — цитирует Кленденинга «Спорт день за днём».

«Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в таблице Запада с 38-ю очками в активе.