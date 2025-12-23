Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во‑первых, мы сказали нашим хоккеистам, что на первый период надо выходить. Во‑вторых, опять подвели удаления, причем в чужой зоне. И реализация своего большинства. Ключевые моменты, которые определили сегодня результат.

Почему команда плохо играет первые периоды? Да все от головы идет. Команда как‑то выплеснула много эмоций в Астане. Перед этим мы провели тяжелое турне по Дальнему Востоку. Команда и сегодня была настроена. Но не до конца, не нужным образом.

Почему столько много удалений? Безобразные удаления. Мы уже ребятам объяснили — здесь вопрос не в желании, а в навыках. А это уже индивидуальное мастерство.

Можно ли было при счете 1:2 зацепиться за игру? Безусловно. Неравенство, концовка второго периода, когда гол забили — там тоже были моменты. Но ребятам сказали: слишком много хоккея ради хоккея. Будем корректировать…

Как состояние Сероуха? Там сложно что‑то сказать. Завтра будет обследование — посмотрим. Надеемся, что там нет чего‑то особо сложного.

Как самочувствие Ильи Самсонова? У него была высокая температура. Понятно, это грипп. Проходит терапия, медикаментозное лечение. На выезд его не взяли, но верим, что к домашним матчам он вернется», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

«Сочи» с 25 очками занимает 11-е место в Восточной конференции.