Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

ХК «Сочи»
ХК «Сочи» globallookpress.com

«Во‑первых, мы сказали нашим хоккеистам, что на первый период надо выходить.  Во‑вторых, опять подвели удаления, причем в чужой зоне.  И реализация своего большинства.  Ключевые моменты, которые определили сегодня результат.

Почему команда плохо играет первые периоды?  Да все от головы идет.  Команда как‑то выплеснула много эмоций в Астане.  Перед этим мы провели тяжелое турне по Дальнему Востоку.  Команда и сегодня была настроена.  Но не до конца, не нужным образом.

Почему столько много удалений?  Безобразные удаления.  Мы уже ребятам объяснили — здесь вопрос не в желании, а в навыках.  А это уже индивидуальное мастерство.

Можно ли было при счете 1:2 зацепиться за игру?  Безусловно.  Неравенство, концовка второго периода, когда гол забили — там тоже были моменты.  Но ребятам сказали: слишком много хоккея ради хоккея.  Будем корректировать…

Как состояние Сероуха?  Там сложно что‑то сказать.  Завтра будет обследование — посмотрим.  Надеемся, что там нет чего‑то особо сложного.

Как самочувствие Ильи Самсонова?  У него была высокая температура.  Понятно, это грипп.  Проходит терапия, медикаментозное лечение.  На выезд его не взяли, но верим, что к домашним матчам он вернется», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

«Сочи» с 25 очками занимает 11-е место в Восточной конференции.