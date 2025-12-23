Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Никита Сошников — нападающий ХК «Адмирал»
«Неплохая игра.  Надо было перетерпеть "Локомотив", мы этого не сделали.  Наши невынужденные ошибки привели к голам.  Мы не смогли дожать.  Игра есть, нет результата.  Если будем работать в этом направлении, придет результат.

Чего не хватает?  Нужно было дотерпеть.  Это была одна из лучших команд по борьбе.  С такой командой нельзя так играть.  Нельзя давать такого преимущества в своей зоне.

Реакция на пропущенную шайбу, которая через 20 секунд после нашего забитого голах?  Старался не поддаваться эмоциям.  Неправильный возврат в оборону.  Была техническая ошибка», — приводит слова Гизатуллина «Матч ТВ».

«Адмирал» с 30 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.