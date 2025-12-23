Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Никита Сошников — нападающий ХК «Адмирал» globallookpress.com

«Неплохая игра. Надо было перетерпеть "Локомотив", мы этого не сделали. Наши невынужденные ошибки привели к голам. Мы не смогли дожать. Игра есть, нет результата. Если будем работать в этом направлении, придет результат.

Чего не хватает? Нужно было дотерпеть. Это была одна из лучших команд по борьбе. С такой командой нельзя так играть. Нельзя давать такого преимущества в своей зоне.

Реакция на пропущенную шайбу, которая через 20 секунд после нашего забитого голах? Старался не поддаваться эмоциям. Неправильный возврат в оборону. Была техническая ошибка», — приводит слова Гизатуллина «Матч ТВ».

«Адмирал» с 30 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.