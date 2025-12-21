Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (1:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Начали игру неплохо, заработали удаления, но, к сожалению, тут же схлопотали нарушение.  Игра перевернулась и пришлось много обороняться.  Не понравилось, как нападающие держали шайбу.  ЦСКА уже показывает никитинский хоккей.  Подьяпольский молодец.

Игра вторым номером — это следствие большого количества удалений.  Одни сидят, другие играют, поэтому на нападение уже сил не хватило.  Лучше выиграть 1:0 с 13 бросками, чем проиграть с 30.

Почему Ильенко исполнял решающий буллит?  У меня были подсказки по Гамзину.  Решил поставить Ильенко, так как он исполняет буллиты так, как нужно», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Динамо» с 50 очками занимает 3-е место в Западной конференции.