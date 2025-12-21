Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Динамо» (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Комментарий по игре? Надо забивать.

В спорте результат определяет многое. Сейчас мы находимся на распутье. Парни показывают много вещей, но результата пока нет. Мы легких путей не ищем, ищем другим.

Насколько готовы дать свободу Холлоуэллу? Есть требования современного хоккея. Защитник прежде всего должен играть в обороне. А если у тебя есть качества играть в атаке — это хорошо.

Насколько обидно проигрывать соперникам? Про "Динамо" не буду ничего говорить. Там ребята всё видели. Слово обидно в спорте неприемлемо. Парням сказал, что надо извлечь не только урок из матча, но и мотивация. Надо забирать то, что принадлежит нам», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА с 41 баллом занимает 8-е место в Западной конференции.