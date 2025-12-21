Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец globallookpress.com

«Первый период сразу пошел не так. Голова многих хоккеистов не была настроена на серьезную борьбу, выигрыш единоборств и правильные действия. В большинстве были допущены такие ошибки, которых на протяжении последних четырех игр не было. Нужно готовиться к играм», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 34 очками остался на восьмой строчке в Восточной конференции.