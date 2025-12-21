Минское «Динамо» одержало уверенную победу над «Ладой» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Виталий Пинчук — нападающий минского «Динамо» globallookpress.com

В составе «зубров» дублем отметился нападающий Виталий Пинчук, отличившись на 40-й и 54-й минутах.

Еще по шайбе забросили Илья Усов на 9-й минуте, Даниил Липский на 23-й минуте, Роб Хэмилтон на 25-й минуте, Сэм Энас на 34-й минуте и Сергей Кузнецов на 39-й минуте.

У «Лады» отличились Никита Михайлов на 30-й минуте и Андрей Чивилёв на 47-й минуте.

После этого матча минское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 51-м очком в активе. «Лада» — на 10-й позиции (25).