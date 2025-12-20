Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе своей команды в матче КХЛ против СКА (2:1).

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Насколько Георгиев адаптируется? Я не тренер вратарей. Не корректирую, кто как играет. Когда работал в сборной, а вратари приезжали из НХЛ, им тяжеловато было. Стиль хоккея чуть другой, там нацелены на бросок, на завершение. Ему нужно время на адаптацию. Для нас это сильное усиление, он нам очень помогает.

Накал противостояния против СКА сохранился как и в прошлом сезоне? Думаю, это традиционно атмосферно. Благодарен и нашим болельщикам, и питерским. Здесь атмосфера праздничная, как и у нас дома. Противостояние со СКА принципиально. Эта такая наша традиция», — передает слова Жамнова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» располагается на 7-й позици в таблице Запада с 42 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Шанхайских Драконов» 22-го декабря.