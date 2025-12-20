Форвард «Флориды» Брэд Маршан установил новый рекорд клуба по скорости достижения 20 шайб в одном сезоне в возрасте 37+ лет.

Брэд Маршан globallookpress.com

Это произошло в регулярном чемпионате в игре с «Каролиной» (4:3 Б). Эта шайба стала для Маршана уже 20-й в текущем сезоне. Для этого ему понадобилось провести 33 матча.

Прежний рекорд был установлен Яромиром Ягром в сезоне-2015/2016. Тогда легендарному чеху понадобилась 56 игр для достижения отметки в 20 забитых шайб.

«Флорида» одержала четвертую победу подряд и с 40 очками в 34 матчах занимает 6-е место в Восточной конференции.