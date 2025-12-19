Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче против «Трактора» (7:4).

Андрей Разин globallookpress.com

«Предполагали, что со сменой тренера "Трактор" будет играть в давление. Первый период был не в нашу пользу, хорошо, что в конце сравняли. Во втором провели хороший и удачный отрезок. Третий период тоже был хорошим, но все равно много пропускаем. Бразильский хоккей, наверное, нравится зрителям.

Переиграли "Трактор" в реализации. Не сказал бы, что "Металлург" хорошо играл. У "Трактора" были моменты, Илья Набоков подтаскивал нашу команду. Но мне показалось, что играли неидеально», — цитирует Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 57 очками продолжает возглавлять Восточную конференцию, на счету «Трактора» 35 баллов и шестая позиция в турнирной таблице.