Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча против «Локомотива» (1:2 Б).

Игорь Никитин globallookpress.com

«В первом периоде Гамзин дал нам шанс остаться в игре. Со второго периода парни соответствовали уровню. Были моменты, которые нужно реализовывать. Против такого соперника нюансов в игре много. Мы — в процессе, есть позитивные моменты. В современном хоккее, кто держит борьбу и создаёт моменты, тот и выигрывает. Сегодня вратари сыграли на уровне — и Исай, и Гамза. Они, наверное, соответствовали уровню.

Холлуэлл? Сегодня сказали, что он готов по документам играть, но мы не стали ничего менять. Буллиты? Я пока не могу вычислить буллитёров.

Что было в первом периоде? "Локомотив" всегда начинает здорово. Я по-другому смотрю на это: кто может соответствовать уровню, а кто — нет. Кто может переломить, а кто — нет. Нужно уметь играть, когда соперник доминирует», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

«Локомотив» с 52 баллами продолжает лидировать на Западе, ЦСКА с 40 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице.