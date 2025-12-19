Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан подвел итог матча против «Лады»(2:4).

Жерар Галлан globallookpress.com

«Недоволен нашей игрой. Думал, что команда будет голоднее, нам нужны очки. Нам нужно быть лучше. Решение в том, чтобы играть в хороший хоккей. В матче со СКА мы провели хорошие два периода, но затем я получил глупое удаление, которое стоило нам игры. Сегодня мы не играли с той же интенсивностью. Нам нужно, чтобы все 20 игроков показывали себя в каждом матче, 14–15 недостаточно», — цитирует Галлана «Чемпионат».

«Лада» теперь имеет на своем счету 36 очков. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 36 очками — девятые.