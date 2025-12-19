Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан подвел итог матча против «Лады»(2:4).

Жерар Галлан
Жерар Галлан globallookpress.com

«Недоволен нашей игрой.  Думал, что команда будет голоднее, нам нужны очки.  Нам нужно быть лучше.  Решение в том, чтобы играть в хороший хоккей.  В матче со СКА мы провели хорошие два периода, но затем я получил глупое удаление, которое стоило нам игры.  Сегодня мы не играли с той же интенсивностью.  Нам нужно, чтобы все 20 игроков показывали себя в каждом матче, 14–15 недостаточно», — цитирует Галлана «Чемпионат».

«Лада» теперь имеет на своем счету 36 очков.  Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.  «Шанхайские Драконы» с 36 очками — девятые.