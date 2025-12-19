Тренер СКА Юрий Бабенко высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:2).

«Непростая игра, хороший соперник.  Не просто так один из лидеров Востока.  Не всё получалось в первом и особенно во втором периодах.  Пришлось поговорить в раздевалке.  Здорово, что ребята правильно отреагировали и довели встречу до победы.

Была ли тактика играть вторым номером?  У нас не всё получалось.  На эти не самые правильные действия нас вынуждала команда соперника.  Они здорово начали.  Мы не показали той агрессии в зоне атаки.  Немножко мудрили, делали лишние вещи, не доставляли шайбу к воротам.  Любой бросок опасен.  Если идёшь на добивание, то соперник волей-неволей начинает задумываться об обороне.  Мы не дали им повода, свою игру превратили в играющую ситуацию», — цитирует Бабенко Чемпионат.

После этого матча СКА занимает 6-е место в таблице Запада с 43 очками в активе.  В следующей встрече питерцы сыграют против «Спартака» 20-го декабря.