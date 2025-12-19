Тренер СКА Юрий Бабенко высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:2).

«Непростая игра, хороший соперник. Не просто так один из лидеров Востока. Не всё получалось в первом и особенно во втором периодах. Пришлось поговорить в раздевалке. Здорово, что ребята правильно отреагировали и довели встречу до победы.

Была ли тактика играть вторым номером? У нас не всё получалось. На эти не самые правильные действия нас вынуждала команда соперника. Они здорово начали. Мы не показали той агрессии в зоне атаки. Немножко мудрили, делали лишние вещи, не доставляли шайбу к воротам. Любой бросок опасен. Если идёшь на добивание, то соперник волей-неволей начинает задумываться об обороне. Мы не дали им повода, свою игру превратили в играющую ситуацию», — цитирует Бабенко Чемпионат.

После этого матча СКА занимает 6-е место в таблице Запада с 43 очками в активе. В следующей встрече питерцы сыграют против «Спартака» 20-го декабря.